Weer Achterhoek: frisse start, later ruimte voor de zon

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag motregenachtig. De temperatuur begint rond 10 graden en bereikt later op de dag ongeveer 20 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint mistig, in de middag wordt het licht bewolkt en de avond verloopt licht bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:42 tot 18:59 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Vanochtend in het zuidwesten en in Friesland plaatselijk dichte mist Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.