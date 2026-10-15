LIEVELDE — Laatste Ambachtsdag van het jaar in Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde

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Foto: Streekgids SG

Het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde houdt op donderdag 22 oktober de laatste Ambachtsdag van 2026. Vanaf 11.00 uur laten vrijwilligers zien hoe verschillende oude ambachten worden uitgevoerd.

Bezoekers kunnen onder meer de rosoliemolen en de zagerij in werking zien. Ook wordt er brood gebakken en zijn er demonstraties van onder andere klompenmaken, smeden, houtdraaien, spinnen en touwdraaien. Het museum organiseert de dag om bezoekers kennis te laten maken met technieken uit het dagelijks leven van vroeger.

De Ambachtsdag vindt plaats bij Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde. Meer informatie staat op de evenementenpagina van Erve Kots.