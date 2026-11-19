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Foto: PR

Het blijft koud in de Achterhoek. De temperatuur ligt tussen 4 en 10 graden. Het is vooral regenachtig.

Verwachting voor vandaag

De ochtend begint regenachtig. Vanmiddag wordt het motregenachtig. Vanavond is het motregenachtig.

Regen en wind

Vooral in de ochtend valt regen. In totaal kan ongeveer 13,5 millimeter vallen. Er staat een matige wind.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding is verstandig. Neem regenkleding mee als je langer op pad gaat.

Voor land en erf

De avond biedt waarschijnlijk de beste kans op droog buitenwerk. Op open land is de wind duidelijk merkbaar. Het is licht van ongeveer 08:00 tot 16:37 uur.