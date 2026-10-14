Weer Achterhoek: Bewolkt weer

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Foto: PR

In Achterhoek begint de dag fris met ongeveer 8 graden. Daarna warmt het duidelijk op en kan het vanmiddag circa 18 graden worden. Het algemene weerbeeld is bewolkt.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Grote omslagen worden niet verwacht; de lucht houdt gedurende de dag een vrij constant karakter. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Een extra laagje is in de vroege uren prettig, maar kan later waarschijnlijk uit. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:56 tot 18:41 uur.