HALLE — Opvang Noach vraagt hulp voor verzorging wilde dieren

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Stichting Opvang Noach in Halle vraagt inwoners om te helpen bij het aanvullen van de voedselvoorraad voor wilde dieren. De opvang verzorgde deze zomer veel dieren die door de langdurige warmte en droogte in de problemen kwamen.

Momenteel verblijven er volgens oprichter Petra Lesterade onder meer veel verweesde jonge egels in de opvang. Ook jonge eekhoorns, duiven, gierzwaluwen, appelvinken en lijsters hadden de afgelopen periode hulp nodig. Sommige dieren konden vanwege de weersomstandigheden pas later dan gebruikelijk worden vrijgelaten.

Opvang Noach zamelt daarom voedsel en andere bruikbare spullen in. Onder meer walnoten, hazelnoten, maïs, eikels, tamme kastanjes en appels zijn welkom. Ook verpakt vogel- en duivenvoer, kattenvoer, konijnenvoer en eekhoornvoer kan worden gebruikt. Daarnaast heeft de opvang behoefte aan handdoeken, dekbedovertrekken, hoeslakens en fleece.

De spullen kunnen worden neergezet bij de speciale inzamelplek onder het afdak naast de ontvangstruimte aan de Aaltenseweg 21a in Halle. De organisatie vraagt mensen geraapt voedsel goed te sorteren en geen tuinafval achter te laten.

Financieel bijdragen kan van 21 september tot en met 7 oktober via de digitale collectebus van Opvang Noach. Stichting DierenLot verdubbelt tijdens deze actieperiode iedere donatie. Meer informatie staat op de website van Opvang Noach.