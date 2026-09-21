ACHTERHOEK — Kort nieuws: vuurwerkbesluit en activiteiten

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In Kort nieuws uit de Achterhoek zetten we enkele berichten uit de regio op een rij. Deze maandag onder meer aandacht voor het vuurwerkbeleid in Lochem, een ernstig fietsongeluk in Winterswijk en activiteiten voor komend weekend.

Geen gezamenlijke vuurwerkshows in Lochem

De gemeente Lochem geeft tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen ontheffing voor het gezamenlijk afsteken van vuurwerk. Burgemeester Frans Backhuijs volgt daarmee de lijn van de samenwerkende gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk, met uitzondering van F1-vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten. Meer informatie bij de gemeente Lochem.

Fietser kritiek gewond in Winterswijk

Bij een frontale botsing tussen twee fietsers op de Vredenseweg in Winterswijk is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser kritiek gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 00.30 uur. Het slachtoffer is naar het Medisch Spectrum Twente in Enschede gebracht.

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Autobrand in Zelhem

De brandweer is in de nacht van zondag op maandag rond 01.50 uur uitgerukt voor een autobrand aan de Doetinchemseweg in Zelhem. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Komend weekend op pad

In Groenlo staat zondag 27 september de Nazomerwandeling op het programma. Diezelfde dag wordt bij Museum Smedekinck in Zelhem een Oldtimerdag gehouden. Rond 125 oldtimertractoren maken een toertocht door de omgeving en zijn later bij het museum te bekijken. Bekijk de agenda van Groenlo of meer informatie over de Oldtimerdag.